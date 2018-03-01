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В Полтаве суд оставил под стражей хакера из международной организации "Avalanche"

Сегодня, 09:11 citynews.net.ua | Напечатать

В среду, 14 марта 2018 года, работники прокуратуры Полтавщины приняли участие в рассмотрении апелляционных жалоб 35-летнего программиста Геннадия Капканова и его защитника по поводу отмены его содержания под стражей.

 Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Полтавской области. 

В частности, выслушав стороны процесса, коллегия судей Апелляционного суда Полтавской области оставила апелляцию без удовлетворения, а постановления следственного судьи Октябрьского районного суда Полтавы от 12 апреля 2017 года и 26 февраля 2018 года – без изменений. Таким образом, подозреваемый продолжает находиться под стражей.


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