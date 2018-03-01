Облгаз пытается понять, почему не работает Авдеевский газопровод

На новом газопроводе в Авдеевке зафиксировали падение давления, в пять раз превышающее разрешенные нормы. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Донецкоблгаз".

Отмечается, что во исполнение решения НКРЕКП 12 и 13 марта проводился повторное заполнение природным газом нового газопровода от Камышина до Авдеевки.

«Одновременно с заполнением газопровода, специалистами ОАО «Донецкоблгаз» был проведен надтрасовий приборный обзор трассы газопровода с применением современных искателей утечки газа. Применение этих высокочувствительных приборов позволило найти утечку газа с поверхности земли вдоль трассы нового газопровода», - говорится в сообщении.

По итогам заполнения газопровода около 16:10 13 марта, по информации облгаза, зафиксировано падение давления, в 5 раз превышающее допустимое значение, согласно требованиям ДБН В.2.5-20-2001.