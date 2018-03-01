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На границе с Румынией контрабандисты заблокировали автомобиль пограничников

Сегодня, 15:48 citynews.net.ua | Напечатать

В Черновицкой области на границе с Румынией контрабандисты пытались вмешаться в деятельность пограничников отдела "Селятин", заблокировав служебный автомобиль пограничников.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы. Отмечается, что во время инцидента, который случился во вторник, 13 марта, контрабандисты пытались освободить своих подельников.

Неизвестные попытались тремя автомобилями блокировать движение служебного автомобиля правоохранителей, которые конвоировали двух задержанных правонарушителей, которые были задержаны во время попытки перемещения сигарет в Румынию,

"В ходе попытки блокирования был идентифицирован ряд лиц, которые, по имеющейся информации, вероятно, причастны к противоправной деятельности... На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, продолжаются следственные действия", - сообщили в Госпогранслужбе

В отношении задержанных мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы Украины и злостное неповиновение представителям правоохранительного органа.


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