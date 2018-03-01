В Киевской области полиция разыскивает убийцу многодетной матери

Полиция Киевской области разыскивает убийцу, который возле детского садика нанес более десяти колото-резаных ран многодетной матери.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции в Facebook.

"В полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы", - говорится в сообщении.

Погибшей оказалась 43-летняя мать троих детей, вдова. Женщина также была частным предпринимателем. Известно, что вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. Вблизи входа в учебное заведение на нее напал неизвестный мужчина и нанес ножевые ранения.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. "Проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника и его задержания. На месте преступления работают кинологи и криминалисты, устанавливаются свидетели трагедии", - отметили в полиции.