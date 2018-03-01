На Донетчине нашли тело мужчины в военной форме

Вчера, 13 марта, в Донецкой области найдено тело мужчины в военной форме, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вчера между Ивано-Дарьевкой и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме одежды. Никаких документов, удостоверяющих личность не обнаружено», – говорится в сообщени.

По данным штаба, тело доставили в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз ГУ НП в Донецкой области для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.

В настоящее время представителями Национальной полиции и Военной службой правопорядка ВС Украины осуществляются мероприятия по идентификации тела.