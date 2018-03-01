В Украине запустили реестр получателей субсидий

Кабинет министров Украины утвердил положение о едином государственном реестре получателей субсидий.

Соответствующее решение правительства есть в распоряжении издания «РБК-Украина».

Отметим, ведение реестра получателей субсидий возложено на Министерство социальной политики Украины. Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов соцзащиты населения для назначения субсидий.

Регистрация получателей субсидий позволит эффективно контролировать средства, выделенные из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.