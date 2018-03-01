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Во Львове возле польского Мемориала орлят прогремел взрыв

Сегодня, 09:48 citynews.net.ua | Напечатать

Во Львове возле польского Мемориала орлят прогремел взрывВо Львове на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят неизвестные бросили предмет, который взорвался, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как отметил директор ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, сегодня на территории кладбища раздался взрыв. Неизвестный предмет обследуют специалисты. Никто не пострадал, надгробия также не были поврежден.

«По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Похоже, что на газон из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка диаметром 30 см. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы», - рассказал Нагай.

В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что взрыв произошел недалеко от польского Мемориала орлят.


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