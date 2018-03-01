Украина будет бойкотировать любые соревнования на территории России

Президент федерации биатлона Украины (ФБУ), первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак заявил, что Украина временно отказывается от участия в турнирах по всем видам спорта на территории Российской Федерации. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

В сообщении отмечается, что ранее ФБУ объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, который также пропустят США, Канада и Чехия.

"Действительно, сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень. Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России", – сказал Брынзак.

Он подтвердил, что Украина не будет представлена на всех соревнованиях, проводимых на территории РФ.

"Пока так. А дальше посмотрим", - отметил Брынзак.

"Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали. Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится", - заключил он.