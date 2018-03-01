В Киеве устанавливают обстоятельства смерти ребенка, которого нашли на заводе по переработке вторсырья

В Киеве устанавливают обстоятельства смерти ребенка, которого нашли на заводе по переработке вторсырьяСегодня, 16:19
Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти ребенка, которого нашли на заводе по переработке вторсырья.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что сообщение о найденном теле младенца поступило в дежурную часть Соломенского управления полиции от работника мусороперерабатывающего завода. Именно он обнаружил в контейнере мертвого ребенка.
Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений.