В Киеве устанавливают обстоятельства смерти ребенка, которого нашли на заводе по переработке вторсырья

Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти ребенка, которого нашли на заводе по переработке вторсырья.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сообщение о найденном теле младенца поступило в дежурную часть Соломенского управления полиции от работника мусороперерабатывающего завода. Именно он обнаружил в контейнере мертвого ребенка.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений.