В Киеве конфликт в магазине закончился стрельбой

Во вторник, 13 марта, в Подольском районе Киева произошла стрельба, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции.

Сообщение об инциденте поступило правоохранителям около 11:30.

"Конфликт произошел между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из злоумышленников достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила женщину, которая проходила мимо", – говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу.

Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила вскоре корреспондент телеканала "112 Украина", конфликт возник между продавцом кофе и двумя покупателями. Они спорили из-за денег. У самого бариста не было мелочи, чтобы дать сдачу. В конфликт вмешался один из покупателей, который выходил из магазина. После чего злоумышленник достал травматический пистолет и сделал шесть выстрелов в сторону человека, который хотел остановить конфликт.

Отмечается, что одна из пуль попала в ногу женщины, которая пришла устраиваться на работу. У нее гематома. Еще одна пуля попала в ногу администратора. Женщину госпитализировали.