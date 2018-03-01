Дискуссии об экономике и политике в Польше, Европе и в странах за восточной границей Евросоюза пройдут в Ясенке недалеко от польского города Жешува на международном экономическом форуме "Европа-Украина".

Об этом сообщает Радио Польша.

Там 13 марта начался двухдневный экономический форум "Европа-Украина". Один из организаторов мероприятия Яцек Ключковский из Института восточноевропейских исследований рассказал, что участники форума будут обсуждать, прежде всего, будущее Европы и Украины: "В прошлом году Украина завершила все процедуры, связанные с Договором об ассоциации, как в его торговой, так и политической части. И тут нужна конкретика, о которой мы и будем говорить в экономическом, социальном и международном политическом контексте".

По словам Яцека Ключковского, большой интерес участников вызывают новые условия торговли и экономического сотрудничества с Украиной после вступления в силу договора о свободной торговле с Европейским союзом. В рамках форума "Европа-Украина" состоится более 40 дискуссий. Сопутствующим мероприятием является выставка-ярмарка, во время которой свою продукцию представят 70 субъектов из Польши, Украины, Венгрии и Румынии.