Сборная Украины по биатлону не поедет на этап Кубка мира в Россию

Сборная Украины по биатлону не поедет на завершающий этап Кубка мира, который состоится в российской Тюмени.

Об этом в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов по результатам встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. "Было принято совместное решение - сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", - написал он.

При этом Жданов отметил, что государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций, но все правила имеют исключения. "Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил", - отметил министр.