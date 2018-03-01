Ломаченко начал подготовку к бою против Линареса

Чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) начал подготовку к своему следующему поединку, который запланирован на 12 мая против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

Об этом он сообщил на странице в Instagram, где опубликовал видео первой тренировки.

Отметим, что Ломаченко уже несколько раз сообщал о том, что его следующим соперником станет именно венесуэлец, однако промоутерские компании боксеров (Top Rank и Golden Boy) никак не могут подписать контракт.

Также украинец опубликован афишу своего следующего поединка. Сам Линарес заявил, что хочет драться с Ломаченко любой ценой.