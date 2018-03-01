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На границе задержали иностранца, который хотел вывезти украинок в бордель в Германию

Сегодня, 12:47 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители задержали на украинском-польской границе торговца людьми, который вез харьковчанок в Германию с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, вчера в пункте пропуска "Краковец" сотрудники оперативных подразделений ГПСУ совместно с представителями Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ Нацполиции во Львовской области задержали иностранца который вез за границу украинок.

Мужчина был задержан в рамках уголовного производства по ст. 149 УК "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека". Девушек в возрасте от 22 до 27 лет, жительниц города Харькова, иностранец планировал перевезти через границу с целью дальнейшего использования в сфере предоставления интимных услуг на территории стран ЕС.

Дальнейшие уголовно-процессуальные меры по этому делу проводятся представителями Нацполиции Украины. Согласно санкции статьи, иностранцу грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.


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