Украина и Нидерланды подписали протокол об избежании двойного налогообложения

Украина и Нидерланды подписали протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Как сообщается, заключение указанного соглашения направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран. Это будет достигаться, как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Нидерландами в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.

Как пояснили в Минфине, это позволит: - предотвращать уклонение от уплаты налогов с одновременным уменьшением давления на законопослушных налогоплательщиков; - устранить налоговую дискриминацию; - создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Нидерландов путем установления процедур взаимного согласования спорных вопросов; - обеспечить обмен налоговой информацией.

Протокол предусматривает: - налогообложение дивидендов по ставке 5% - если фактическим владельцем дивидендов является компания (иная чем партнерство), которая владеет непосредственно менее 20% капитала компании, выплачивающей дивиденды и 15% - во всех остальных случаях (исключено положение о налогообложении дивидендов по ставке 0% ) - увеличение размера ставки налогообложения процентов - с 2% до 5%; - установление ставки налогообложения роялти на уровне - 5% и 10% (исключено положение о налогообложении роялти по ставке 0%); - новую редакцию статьи по обмену информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей сторон по обмену налоговой информацией.

Проект Протокола был согласован во время переговоров, которые состоялись в период с 5 по 9 апреля 2016 года в Гааге. Положения проекта протокола полностью соответствуют требованиям Модельной Конвенции ОЭСР и новейшим стандартам ОЭСР - правилам противодействия размыванию налоговой базы и перемещению доходов (BEPS).