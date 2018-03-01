Украинские хакеры нанесли ущерб клиентам DHL на 1,5 млн евро

Два украинских хакера нанесли ущерб клиентам логистической компании DHL на сумму более 1,5 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Департамента киберполиции в Facebook.

Сообщается, что в рамках международного сотрудничества киберполиция совместно с немецкими правоохранителями установила причастность двух жителей Черновцов к данным преступлениям.

Они в течение 2013-2016 годов незаконным путем получали цифровые пакетные марки DHL lables, которые перепродавали с существенными скидками. В частности, хакеры получали доступ к учетным записям клиентов DHL с помощью заранее похищенных персональных данных (в том числе идентификаторов, паролей, номеров банковских платежных карточек, сроков их действия) и в большом количестве заказывали цифровые пакетные марки.

В дальнейшем они перепродавали марки со значительными скидками в размере 50-70% от полной стоимости. Клиентов находили через рекламу в интернете. Всего правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок. Полученные деньги обналичивались через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании. Работники киберполиции Черновицкой области совместно с немецкими коллегами установили причастность к преступлению двух черновчан - 28-летней женщины и 22-летнего мужчины. По их адресам провели обыски, в ходе которых выявили и изъяли компьютерную технику и носители информации.