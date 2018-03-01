На полигоне в Николаевской области сегодня, 13 марта, произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

"На 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью в ночное время произошел пожар в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке", - говорится в сообщении.

Пожар заметили около 4:00, людей эвакуировали. В результате инцидента семеро военных получили ожоги различной степени. Пострадавших доставили в Николаевский военный госпиталь. Угрозы их жизни нет. "По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Проводятся следственные действия Николаевским районным отделом полиции и военной прокуратурой", - отмечают в сообщении.