Военная прокуратура открыла дело из-за жутких условий на «Широком Лане»

Военная прокуратура начала расследование по факту ненадлежащих условий на полигоне «Широкий Лан» по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе). Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Юг» в Facebook.

«В связи со шквалом сообщений в «Фейсбуке» по полигону «Широкий Лан» о возникшей ситуации установлено, что тыловые подразделения бригады обеспечивали подготовку палаточного городка к приему личного состава. Проводили работу, чтобы вода не попала в палатки, но не учли резких изменений погодных условий, а именно – резкого повышения температуры, выпадения большого количества снега и его таяния, особенности пропускной способности глиноземной почвы. Как следствие, это привело к большому количеству грязи и воды на подступах к палаточному городку», - говорится в сообщении.