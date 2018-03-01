Украинский фильм "Киборги" покажут за границей. Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Украины, представитель МИД Украины Эмине Джапарова сегодня на пресс-конференции.

"В течении года Украинский фильм "Киборги" покажут за границей. Показ уже прошел в нескольких странах. Этот фильм - один из самых эффективных инструментов, в частности, нести за рубеж тот украинский месседж, что это на самом деле не гражданская война, а это полномасштабная война, и причина войны - агрессия Российской Федерации, есть последствия - гибнут люди", - отметила Эмине Джапарова.

"Я очень надеюсь, что увидев наш фильм на Западе, там люди поймут, что мы мало чем отличаются от их желаний: мы тоже хотим безопасности для наших детей, верховенства права, достойного образования. И именно сейчас мы закладываем фундамент для того, чтобы это действительно произошло. И этот фильм не про войну, а о мире, который рождается внутри этой войны", - отметил режиссер "Киборгов" Ахтем Сеитаблаев.

Украинские правительственные структуры планируют провести презентацию фильма с участием воинов-киборгов, которые стали прототипами героев произведения, художников, дипломатов, украинских политиков и общественных активистов в ряде стран.

По словам нардепа, члена Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Марии Ионовой фильм в марте также покажут в американском Конгрессе в Вашингтоне (14 марта) и в Гааге (16 марта), в Варшаве (17 марта) и Брюсселе (19 марта). "Чем больше будет украинских фильмов в мире о том, что происходит в Украине, тем, мне кажется, будет легче и нам, политикам, на международных площадках отстаивать интересы Украины", - отметила Ионова, добавив, что среди зрителей - дипломаты, журналисты, политики.

Фильм "Киборги" вышел в украинский прокат 7 декабря 2017 года. Съемочная команда вместе с фондом "Вернись живым" начали социальную инициативу # ЯНебайдужий, благодаря которой 5 грн. с каждого купленного билета пойдет на помощь семьям погибших в ДАП.