» » Украинский фильм "Киборги" покажут в Конгрессе США

Украинский фильм "Киборги" покажут в Конгрессе США

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский фильм "Киборги" покажут за границей. Об этом заявила первый заместитель министра информационной политики Украины, представитель МИД Украины Эмине Джапарова сегодня на пресс-конференции. 

"В течении года Украинский фильм "Киборги" покажут за границей. Показ уже прошел в нескольких странах. Этот фильм - один из самых эффективных инструментов, в частности, нести за рубеж тот украинский месседж, что это на самом деле не гражданская война, а это полномасштабная война, и причина войны - агрессия Российской Федерации, есть последствия - гибнут люди", - отметила Эмине Джапарова.

"Я очень надеюсь, что увидев наш фильм на Западе, там люди поймут, что мы мало чем отличаются от их желаний: мы тоже хотим безопасности для наших детей, верховенства права, достойного образования. И именно сейчас мы закладываем фундамент для того, чтобы это действительно произошло. И этот фильм не про войну, а о мире, который рождается внутри этой войны", - отметил режиссер "Киборгов" Ахтем Сеитаблаев. 

Украинские правительственные структуры планируют провести презентацию фильма с участием воинов-киборгов, которые стали прототипами героев произведения, художников, дипломатов, украинских политиков и общественных активистов в ряде стран.

По словам нардепа, члена Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Марии Ионовой фильм в марте также покажут в американском Конгрессе в Вашингтоне (14 марта) и в Гааге (16 марта), в Варшаве (17 марта) и Брюсселе (19 марта). "Чем больше будет украинских фильмов в мире о том, что происходит в Украине, тем, мне кажется, будет легче и нам, политикам, на международных площадках отстаивать интересы Украины", - отметила Ионова, добавив, что среди зрителей - дипломаты, журналисты, политики. 

Фильм "Киборги" вышел в украинский прокат 7 декабря 2017 года. Съемочная команда вместе с фондом "Вернись живым" начали социальную инициативу # ЯНебайдужий, благодаря которой 5 грн. с каждого купленного билета пойдет на помощь семьям погибших в ДАП.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:14

Против троих боевиков ОРЛО открыто специальное досудебное расследование

Сегодня, 13:11

В зоне АТО за сутки ранены двое украинских военных

Сегодня, 12:28

Рада приняла закон об установлении группы инвалидности участникам АТО

Сегодня, 12:26

В Луганской области без света остались почти 4 тыс. домов

Сегодня, 11:46

Местные бюджеты Луганщины получили 420 млн грн налогов и сборов

Сегодня, 10:59

Умер известный украинский журналист Олесь Терещенко

Сегодня, 10:46

Россия увеличила свое военное присутствие вблизи границ с Украиной

Сегодня, 09:59

На Донбассе КПВВ за сутки пересекли более 36 тыс. людей

Сегодня, 09:00

Боевики совершили пять обстрелов позиций ВСУ

Вчера, 18:47

На Донбассе боевики два раза обстреляли позиции ВСУ

Вчера, 17:42

На Донбассе задержали партию медикаментов, предназначенных для лечения боевиков

Вчера, 17:10

В оккупированном Луганске запретили предварительную продажу билетов на автобусные маршруты

Новости Украины:

Сегодня, 14:12

Ломаченко начал подготовку к бою против Линареса

Сегодня, 13:14

Директору «Виктории» продлили арест

Сегодня, 12:47

На границе задержали иностранца, который хотел вывезти украинок в бордель в Германию

Сегодня, 12:43

В Павлограде школьник зарезал отца с 4-летним сыном

Сегодня, 12:32

У Украины – пятое золото Паралимпиады-2018 и второе место в командном зачете

Сегодня, 12:28

Рада приняла закон об установлении группы инвалидности участникам АТО

Сегодня, 11:44

Украина и Нидерланды подписали протокол об избежании двойного налогообложения

Сегодня, 11:07

Украинские хакеры нанесли ущерб клиентам DHL на 1,5 млн евро

Сегодня, 10:44

На полигоне "Широкий лан" на пожаре погиб военнослужащий

Сегодня, 09:56

Военная прокуратура открыла дело из-за жутких условий на «Широком Лане»

Сегодня, 09:00

Украинский фильм "Киборги" покажут в Конгрессе США

Вчера, 18:14

Слияние Пенсионных фондов Славянска и Краматорска приостановлено

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 