Слияние Пенсионных фондов Славянска и Краматорска приостановлено

Присоединение Славянского управления ПФУ к Краматорскому, предусматренное в рамках утвержденной Кабмином Стратегии модернизации и развития Пенсионного фонда Украины, пока что приостановлено. Как сообщает "Деловой Славянск" , это произошло благодаря усилиям народных депутатов ВР по Славянскому округу.

Более того, сообщается о намерении открыть к середине весны дополнительные сервисные центры для приема населения в Славянске – в микрорайонах Славкурорт, Черевковка, ж/д вокзал.

Известие о предстоящей реорганизации Славянского ПФУ в конце прошлого года вызвало ажиотаж у горожан – и без того длинные очереди стали нескончаемыми.

В отличие от Константиновки и ряда других городов Донецкой области, где пенсионер может посредством скайпа получить необходимую информацию о своем пенсионном деле, Пенсионный фонд в Славянске оказывает все услуги в порядке «живой» очереди. В случае перевода ведомства в Краматорск пенсионерам пришлось бы дополнительно тратиться еще и на транспорт.