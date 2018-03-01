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В Донецкой области преступная группа украла угля на 80 тыс грн

Вчера, 17:49 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области с участием спецназовцев КОРД задержали подозреваемых в организации бизнеса по похищению угля из вагонов на станции "Покровск". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции рассказывают, что возле железной дороги была создана подпольная "сортировочная станция".

Преступная группа начала действовать в Покровске год назад. "В ее состав входили трое мужчин и женщина, все жители Покровская. Установлено, что 36-летний организатор начал промышлять небольшими кражами угля несколько лет назад, а в январе 2017-го поставил это дело "на поток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что мужчина разработал преступную схему и привлек к кражам знакомых. Для транспортировки угля в ограде возле железнодорожного пути пробили "ходы", а на заборе установлены камеры видеонаблюдения.

"Через камеры, не выходя из дома, организатор следил за прибытием грузовых поездов и местонахождением работников службы охраны. Брали только лучшие сорта угля, качество продукции проверял главарь группировки. Сообщники грузили товар в мешки и через заранее сделанные отверстия заносили в "сортировочную станцию", которую обустроили прямо у места стоянки вагонов. Для этого владелец "бизнеса" приобрел несколько зданий в районе железной дороги", - рассказали в полиции.

Позже награбленное развозили грузовиками по пунктам сбыта в Покровске и Мирнограде, откуда продавали населению по рыночным ценам.

Было задокументировано 12 фактов похищения угля, ущерб от которых составил более 80 000 гривен. У подозреваемых по разным адресам изъято более 60 тонн угольной продукции, "черную" бухгалтерию, видео- и компьютерную технику, деньги и пистолет "Zoraki".

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК (кража). Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.


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