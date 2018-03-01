В оккупированном Донецке снова перебои с мобильной связью

Сегодня, 12 марта, жители неподконтрольного Донецка снова жалуются на проблемы с мобильной связью местного оператора «Феникс», которая и до этого работала с перебоями.

В частности, отмечалось, что нет голосовой связи и не отправляются СМС-сообщения.

Представители «оператора связи» объяснили сбой перезагрузкой базовых станций.

«Сегодня с утра сбои в работе оператора «Феникс» наблюдались в связи с локальной перегрузкой базовых станций в центре Донецка. Это плановые работы. Поэтому краткосрочно наблюдались перебои с предоставлением услуг», – рассказали представители «Феникса».