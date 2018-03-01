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Мариупольская чиновница скрыла в декларации 22 автобуса

Вчера, 16:11 citynews.net.ua | Напечатать

Начальник диспетчерской Мариупольского трамвайно-троллейбусного управления Татьяна Радимушкина не указала в декларации за 2016 год семейного имущества на сумму 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заключение НАПК.

Проверка, которая длилась 8 месяцев, с июня 2017 по февраль 2018 года, показала, что в декларации не указаны 22 автобуса "Рута". 

По информации из регионального сервиса МВД. суммарная стоимость автобусов составляет 1,299 млн гривен. Самый дешевый автобус 2008 года выпуска оценен в 42,6 тыс гривен. Самый дорогой, 2014 года - в 95,4 тыс гривен.

Также чиновница не задекларировала квартиру мужа площадью 46,2 м², приобретенную в 2012 году, стоимостью 61,2 тыс гривен.

Не указаны в том числе деньги, полученные за продажу автомобилей мужа: ВАЗ 21102 2000 года выпуска за 60 тыс гривен; автобус ГАЗ 3302 2006 года по 5 тыс гривен и Hyundai Sonata 2008 года за 1 тыс гривен.

Незадекларированой осталась и фирма ООО "Титан АТП", которая принадлежит ее мужу Роману Радимушкину ООО "Титан АТП".

В целом НАПК установило недостоверность данных в декларации на 1,5 миллиона гривен. Информация передана в Национальную полицию Донецкой области.


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