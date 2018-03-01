В Славянске женщина выгнала 8-летнего сына из дома

Патрульные обнаружили 8-летнего мальчика, которого выгнала из дома мать в Славянске. Об этом сообщает "Николаевка 24" со ссылкой на патрульную полицию Краматорска и Славянска

Отмечается, что 8 марта, на улице Богатикова местные жители увидели одинокого ребенка и сразу же набрали "102". При общении с патрульными мальчик сообщил, что его ударила мать, он нагрубил ей. После чего женщина выгнала его из дома, находящегося на улице Правды.

Визуально телесных повреждений малыш не имел. Мальчика патрульные доставили в Славянское отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.