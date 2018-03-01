Путин собрался в оккупированный Крым

В среду, 14 марта, президент РФ Владимир Путин совершит поездку в оккупированный Крым.

Как сообщает «Дождь», данную информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается», — подчеркнул он.

Отмечается, что у Путина «будет много мероприятий на полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе». «Ожидается, что митинг будет многотысячным, он ориентирован на всю страну — президент напомнит избирателям о событиях четырехлетней давности, в ходе которых полуостров был присоединен к России», – сказано в сообщении.