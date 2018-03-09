Кличко во Франции представит Киев на международной выставке недвижимости

Мэр Киева Виталий Кличко 13-14 марта представит столицу Украины на международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра на официальном сайте.

Как отмечается, Кличко представит в Каннах стенд Киева и инвестиционные проекты, в которых украинская столица предлагает приобщиться иностранному бизнесу. Стенд смогут увидеть более 24 тысяч участников нынешней выставки, среди которых влиятельные специалисты рынка недвижимости, промышленности, логистики, представители крупного международного бизнеса.

Также Кличко примет участие в церемонии награждения конкурса "Глобальные города будущего", который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investment (издатель - британская газета Financial Times). Кроме того, мэр Киева выступит на панельной дискуссии на тему "Вызовы для Украины, которые могут повлиять на ее соседей". Дискуссия в этом году будет посвящена теме "Главные вызовы Центральной и Восточной Европы: обострение противостояния между глобализацией и обособленностью, поиск талантов и нехватка квалифицированной рабочей силы".

Во время MIPIM запланированы встречи мэра Киева с директором по исследованиям и развитию потенциала UN Habitat Эдуардо Лопес Морено, госсекретарем Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Гунтером Адлером, мэром города Познань Яцеком Яськовяком и представителями крупного международного бизнеса