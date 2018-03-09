Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках на западе Украине

Сегодня, 12 марта 2018 года, в связи с оттепелью и осадками ожидается повышения уровня воды в реках на западе Украине.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным Гидрометцентра, 12 марта в связи с оттепелью и осадками ожидается повышение уровней воды над уровнями по состоянию на 9 марта: на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирет (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м; на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м; на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 - 1,0 м; на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 - 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь.

Кроме того, на реках ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход. Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики - верховья Днестровского водохранилища. 12 марта на реке Ворона возле Тисменицы (Ивано-Франковская обл., Тысменицкий р-н.) ожидается дальнейшее продолжение подъема уровня воды на 0,5-1,2 м над уровнем на 08:0010 марта, выход воды на пойму с возможным превышением отметки начального затопления зданий