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Еврокомиссия утвердила предложение о новой программе помощи Украине на сумму до 1 млрд. евро

Вчера, 14:52 citynews.net.ua | Напечатать

Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд. евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии, - сообщает "Европейская правда".

"Сегодняшнее предложение следует за запросом украинской власти и прямыми дискуссиями между президентом Комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Новая программа направлена ​​на то, чтобы опираться на прогресс, достигнутый в поддержке стабилизации экономики и структурных реформ во время трех предыдущих операций MFA" , - говорится в заявлении.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что предложение о четвертой программе макрофинансовой помощи свидетельствует об обязательствах ЕС по солидарности с Украиной.

"Эта солидарность должна идти рука об руку с постоянной привязанностью украинской власти к амбициозной программе реформ для обеспечения стабильной и процветающей Украины. Мы рассчитываем на поддержку этой важной программы со стороны Европейского парламента и государств-членов", - отметил он.

Еврокомиссар Пьер Московичи также призвал украинскую власть продолжать динамику реформ с новой силой, "построить более справедливую, более стабильную и процветающую страну в интересах всех украинцев".

"Все выплаты по предложенной программе, включая первую, будут зависеть от реализации реформ, направленных на устранение уязвимостей, обнаруженных в украинской экономике. Включенные в Меморандум о взаимопонимании, они будут учитывать меры, которые остаются нерешенными в предыдущей программе MFA, и будут включать шаги по усилению борьбы с коррупцией", - отметили в Еврокомиссии.

Предложение Еврокомиссии относительно четвертой программы MFA для Украины подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом ЕС.

На сегодняшний день Украина получила по трем предыдущим программам MFA кредитов на сумму 2,81 млрд евро с начале 2014 года: 1,61 млрд евро были выделены в 2014-2015 годах в рамках двух предыдущих программ MFA и 1,2 млрд евро в 2015- 2017 годах как часть третьей программы.


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