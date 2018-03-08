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В Польше на три месяца арестованы трое украинцев, работавшие на нелегальной табачной фабрике

Вчера, 13:45 citynews.net.ua | Напечатать

В центральной Польше сотрудники Центрального следственного бюро полиции задержали трех граждан Украины, которые работали на нелегальной фабрике сигарет в городе Опатувек, а также владельца бизнеса. Об этом сообщает "Польское радио".

Как отмечается в сообщении, убытки Государственной казны из-за неуплаченных налогов за незаконное изготовление сигарет оценивается в 3,2 млн. злотых (761 000 евро).

В помещении фабрики находилась производственная линия, здесь были установлены камеры мониторинга, а окна были защищены антивандальными жалюзи. Сотрудники полиции изъяли несколько тысяч готовых сигарет и более двух тонн табака, папиросную бумагу и фильтры.

Трое граждан Украины задержаны на месте. Их шефа полиция задержала в городе Конин в центральной Польше. У него дома найдено еще 500 000 сигарет и более полтонны табака. Как оказалось, мужчина ранее уже был осужден за преступление такого типа, но не прибыл отбывать наказание.

По решению районного суда в городе Острув Велькопольский, задержанных арестовали на три месяца, - говорится в сообщении.


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