В Киеве до потери сознания титушки избили нардепа-свободовца

В Киеве на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе неизвестные жестоко избили народного депутата от ВО "Свобода" Юрия Левченко. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Киевсовета Святослав Кутняк, - сообщает ТСН .

"Только что на улице Половецкой 25-27, где мы вместе с громадой с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам по благоустройству, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестоко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко", - сообщил Кутняк.

По словам Кутняка, кроме этого, злоумышленники несколько раз брызнули Левченко в глаза газом из баллончика.

"У него теперь подозрение на ожог. Только что отвез его в больницу", - добавил депутат