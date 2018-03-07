В Киеве возле парка Шевченко собрались группы людей, чтобы выразить свой протест против президента Петра Порошенко, сообщает Hromadske.

Правоохранители не пускали их в парк, поскольку там готовятся к проведению мероприятий в честь дня рождения Тараса Шевченко. Участие в этих мероприятиях будет принимать и президент. Как сообщают журналисты, территорию парка оцепили сотрудники Нацгвардии и СБУ. На входах стоят металлические рамки.

Однако участники акции протеста, перепрыгнув ограждения, прошли в парк и начали акцию протеста у памятника Шевченко