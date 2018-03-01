Не менее пяти женщин пострадали в результате нападения после марша в Киеве

По меньшей мере пять женщин пострадали в результате нападения после окончания Марша за права женщин в Киеве. Об этом сообщает "Громадське" .

По словам организатора акции Елены Шевченко, одно из нападений произошло возле Бессарабской площади, поблизости от Киевской горгосадминистрации, где закончилась акция.

«Напали после окончания акции. Известно сейчас о минимум пяти человеках. Пока собираем информацию», - сказала Елена Шевченко.

Она прибыла в отделение полиции - по ее словам, на нее составляют административный протокол.

«Протокол составляют якобы из-за одного из плакатов. Говорят, что была голая женщина с трезубцем, это издевательство над государственными символами. Я этого плаката не видела», - сказала Шевченко.

Одна из участниц Марша опубликовала фотографию, ее лицо залито зеленкой. Она утверждает, что на нее напали представители ультраправых сил. Еще одна участница акции сообщила, что на нее напали с газовым баллончиком.

Организаторы призвали тех, кто пострадал после акции, позвонить на горячую линию.

В сообщении напоминается, что 8 марта в Киеве состоялся Марш за права женщин «Хватит терпеть». Несколько сотен женщин и мужчин вышли против гендерного неравенства в Украине. Участники, в частности, выступали за ратификацию Стамбульской конвенции. Конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин была разработана Советом Европы и открыта для подписания в 2011 году в Стамбуле. Документ направлен на борьбу с насилием в отношении женщин внутри семьи и извне.

Сообщается также, что ранее в Ужгороде участников марша за права женщин облили красной краской.