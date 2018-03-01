Полицейский покончил с собой на посту возле резиденции Порошенко

Сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин недалеко от резиденции Президента Украины Петра Порошенко.

Эту информацию подтвердил представитель ГУНП в Киевской области Николай Жукович, сообщает УНН.

«Факт таковой имеется (факт самоубийства сотрудника полка полиции особого назначения на посту возле пгт. Козин, недалеко от резиденции Порошенко. - Ред.). Сейчас проводится расследование. Открытое уголовное производство», - сказал представитель полиции Киевщины.

На вопрос о том, охранял этот сотрудник полиции резиденцию Президента, Жукович ответил, что «это произошло недалеко от резиденции, но на посту».

Он уточнил, что случай произошел еще 23 февраля. Предварительно, сотрудник полиции совершил самоубийство из табельного оружия.