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В Одесской области пограничники выявили радиоактивный груз

Сегодня, 13:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Кучурган» обнаружили радиоактивный груз. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Согласно сообщению, в пункт пропуска «Кучурган» на выезд из Украины на автомобиле молдавской регистрации прибыл гражданин Украины. Мужчина перевозил почтовые отправления, полученные в Одессе. Во время прохождения пограничной проверки сработал комплекс контроля за выявлением радиоактивных и ядерных материалов типа «Янтарь». Сразу же автомобиль был отведен на безопасное расстояние от людей и служебных помещений пункта пропуска.

В дальнейшем пограничники совместно с представителем таможни и инспектором экологической службы с помощью переносного универсального радиометра-спектрометра подробно обследовали транспортное средство. В салоне автомобиля была обнаружена почтовая посылка, радиационный фон которой превышал более чем в 10 раз допустимые нормы. Оказалось что такой фон излучали 100 компасов Адрианова, которые содержались в коробке. Мужчина объяснил, что эти компасы он вез для реализации в Молдове.

Опасные приборы изъяты, по данному факту пограничники сообщили в местные органы власти и компетентные правоохранительные органы, - говорится в сообщении.


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