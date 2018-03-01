В Одессе полиция применила оружие во время задержания иностранцев-нелегалов

В Одессе 7 марта полиция применила оружие во время задержания иностранцев-нелегалов. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Как отмечается в сообщении, во время проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической отработки «Мигрант» полицейские заметили возле рынка «Привоз» четырех подозрительных мужчин, которые сидели в автомобиле. Решив проверить у них документы, работники полиции подошли к незнакомцам и предъявили служебные удостоверения. После просьбы выйти из машины, преступники пытались скрыться и совершили наезд на полицейских. В результате трое правоохранителей были травмированы. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для остановки транспортного средства работники полиции применили травматическое оружие. Правонарушителей - 29-летнего одессита и трех иностранных граждан в возрасте от 37 до 51 года - задержали и доставили в Приморский отдела полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они проверяются на причастность к совершению других преступлений, - сообщили в Нацполиции.