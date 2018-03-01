В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан

В самом центре Киева вечером 7 марта, на улице Владимирской, неподалеку от Национального музея истории Украины и лишь в нескольких метрах от старой липы Киева (Петра Могилы) произошел взрыв. Об этом сообщает Эспрессо.ТВ .

Как удалось узнать Стражам.Эспрессо, неизвестные совершили выстрел из гранатомета в помещение ресторана Лео.

В результате детонации возникло возгорание, из-за чего выгорело около 50 квадратных метров ресторана. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений ГСЧС.

На месте работали полицейские, эксперты взрыво-технической службы, следственно-оперативная группа. Через некоторое время в нескольких десятках метров от места взрыва следователи нашли стрелянную пусковую трубу (тубус). Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и круг лиц, причастных к нему.

По предварительным данным, люди не пострадали. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах, - говорится в сообщении.