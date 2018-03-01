В Доброполье два человека погибли при столкновении Nissan с грузовиком DAF

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Nissan с грузовиком DAF в Доброполье 6 марта, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Вчера в дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

Правоохранители, которые немедленно прибыли на место, выяснили, что водитель автомобиля Nissan не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения столкнулся с грузовым автомобилем DAF.

"От удара 32-летний водитель и 44-летний пассажир легковушки получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались до прибытия бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Всего в Донецкой области за минувшие сутки произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. 2 человека погибли, еще двое - получили телесные повреждения.