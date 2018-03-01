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Пенсионерку из Мангуша судят за жестокое избиение щенка

Сегодня, 17:01 citynews.net.ua | Напечатать

Пенсионерку-жительницу Мангуша судят за жестокое избиение щенка, - сообщает ТВ-7.

Отмечается, что 75-летняя женщина избила соседского трехмесячного щенка хаски за то, что тот якобы воровал кур. Хозяйка щенка обратилась в суд.

По словам пенсионерки, собака нанесла ей ущерб, съев 70 кур.

За это она избила животное якобы палкой, выбив зубы и оставив на теле резанные раны. В результате побоев щенку пришлось ампутировать лапу.

Пенсионерка в содеянном не раскаялась.

Сегодня Приморский суд собрался в восьмой раз, чтобы принять окончательное решение. За жестокое обращение с животными ей грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев.


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