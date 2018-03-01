На Харьковщине откроют социальный отель для переселенцев

Социальный отель в Лозовой Харьковской области обустроили на последнем этаже бывшего общежития по улице Супруна. Реконструкция продолжалась 2,5 года и обошлась почти в 7 миллионов гривен.

К апрелю планируют докупить необходимые вещи, и можно будет заселять постояльцев, сообщает МедиаПорт.

Уже сейчас есть желающие на все 50 мест, говорится в сюжете ТРК «Лозовая».

«Платных услуг у отеля не будет. Человек или семья будут оплачивать только так называемые эксплуатационные затраты — это отопление, вода, уборка, электричество», — рассказал директор КП «Жилищная управляющая компания» Вячеслав Ткаченко.

Сейчас в комнатах отеля — самая необходимая мебель: кровати, шкафы, стулья, также собираются добавить столы. К началу апреля привезут стиральные машины, подушки, одеяла и жалюзи.

Социальный отель в Лозовой обустроили в рамках программы «Украинского фонда социальных инвестиций».

В ноябре социальный отель на 50 мест открыли в Харькове. Он рассчитан на людей с харьковской регистрацией, временно оставшихся без жилья (в результате пожара, другого ЧП или в сложной жизненной ситуации), и официально зарегистрированных переселенцев.