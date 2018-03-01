Госсекретарь президента Польши обсудит в США ситуацию в Украине

Глава Канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в среду отправляется с визитом в США, где проведет переговоры о ситуации в Украине, политике безопасности и польских приоритетах в Совете безопасности ООН.

Об этом сообщает Радио Польша.

Согласно сообщению, он встретится, в частности, с представителями Государственного департамента и советниками президента США в Совете национальной безопасности. Кроме того, еще до отъезда Кшиштоф Щерский в Варшаве проведет встречу с Куртом Волкером, который является специальным посланником Соединенных Штатов в Украине. Как уведомили в Канцелярии президента, темой переговоров будет региональная безопасность с учетом конфликта на востоке Украины.

Также в четверг в Вашингтоне глава канцелярии польского президента встретится с представителями Государственного департамента и советниками президента в Совете национальной безопасности. Планируется обсуждение вопросов, связанных с саммитом НАТО в этом году и польско-американским двусторонним сотрудничеством.

Кроме того, Кшиштоф Щерский примет участие в семинаре "Укрепление свободы, в том числе экономической, посредством инициативы Троеморья". После чего, запланировано, что в пятницу в Нью-Йорке он встретится с представителями государств-членов Совета безопасности ООН для обсуждения темы дискуссии на высоком уровне, которую Польша планирует организовать через два месяца