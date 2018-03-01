Синоптики предупреждают о подъемах уровней воды в реках Украины 7-9 марта 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"7-9 марта, в результате продолжения медленного снеготаяния и осадков, ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 8 час. 7 марта, на притоках Днестра во Львовской, Ивано-Франковской областях, р. Вишня (бассейн Сяна) 0,3 - 1,3 м; левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях, реках бассейнов Прута, Сирета 0,1 - 0,7 м; реках Закарпатья на 0,5-1,5 м; на реках бассейнов Западного Буга и Припяти 0,3 - 0,8 м", - говорится в сообщении. Как отмечается, в указанный период будет происходить разрушение ледовых явлений, ледоход, местами возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды (в частности, на участке Днестра Залещики - верховье Днестровского водохранилища)