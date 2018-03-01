Пограничники предупредили о гололеде водителей, которые собираются пересекать КПВВ

Пограничники предупреждают водителей, которые собираются пересекать линию разграничения в Донецкой области, о сильной гололедице на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда Госпогранслужбы Украины.

В регионе наблюдаются сложные погодные условия, сильный гололед.

"КПВВ «Гнутово» и «Новотроицкое» работают в штатном режиме, однако гражданам следует учитывать состояние дорог, планируя поездку через линию соприкосновения. Сейчас работает посыпочная техника, пограничники готовы всеми силами содействовать путешествующим", - говорится в сообщении.