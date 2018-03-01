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По факту ДТП с участием полицейских в кортеже президента открыли уголовное производство

Сегодня, 10:21 citynews.net.ua | Напечатать

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием полицейских в кортеже президента Петра Порошенко открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Об этом сегодня сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, пишет Лига.

"Открыли дело по ч.1. ст.286 Уголовного кодекса", - сказал Тракало.

По его словам, вчера пострадавший 88-летний мужчина пришел в сознание. "Больше информации нет", - добавил он.


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