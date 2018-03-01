» » В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен

В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен

Сегодня, 09:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен В Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также на территории городов Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГФС в Запорожской области.

Так, была разоблачена преступная группировка, члены которой предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Как отмечается, для прикрытия фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц ряд фиктивных предприятий.

На счета этих компаний предприятия перечисляли безналичные денежные средства, после чего они конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались делкам за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением.

"В течение 2016-2018 годов общий оборот проконвертированных средств составил около 200 млн. грн. На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении центра, по адресам проживания участников "конверта" и в их автомобилях", - говорится в сообщении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:31

В «ЛНР» продолжают «охранять» от наблюдателей ОБСЕ участок границы с РФ

Сегодня, 10:15

В Золотом семья местных жителей подорвалась на неизвестном взрывном устройстве

Сегодня, 09:39

Основные лицензии на 4G в Украине за 5,4 млрд гривен забрали три мобильных оператора

Сегодня, 09:00

Боевики за сутки три раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

Вчера, 20:27

Европарламент поддержал Украину в газовом споре

Вчера, 18:47

Боевики в течение дня 1 раз обстреливали силы АТО

Вчера, 17:25

В ОБСЕ призвали к внедрению в Украине этического кодекса парламента

Вчера, 16:31

"Газпром" подал апелляцию на решение арбитража по делу о поставке газа Украине

Вчера, 15:26

Из-за аварии несколько поселков в ОРДО остались без воды

Вчера, 14:58

Почти 770 млн грн налогов и сборов перечислили плательщики Луганщины в сводный бюджет государства

Вчера, 14:35

Минобороны: Закон о Донбассе ограничивает права местных жителей

Вчера, 13:57

Кабмин решил объявить о завершении кризисной ситуации с газом с 7 марта

Новости Украины:

Сегодня, 10:21

По факту ДТП с участием полицейских в кортеже президента открыли уголовное производство

Сегодня, 09:35

В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен

Сегодня, 09:00

Порошенко: Россия может вмешаться в украинские выборы

Вчера, 18:44

Собчак просит посольство Украины разрешить ей поездку в Крым

Вчера, 17:24

Экс-глава СБУ Киева отказался свидетельствовать в суде по Януковичу

Вчера, 16:35

Опубликовано видео, как кортеж Президента сбивает мужчину

Вчера, 15:59

"Укрзализныця" назначила 18 дополнительных поездов на март

Вчера, 15:23

В Киеве в Исламском центре изъяли запрещенную литературу

Вчера, 13:57

Кабмин решил объявить о завершении кризисной ситуации с газом с 7 марта

Вчера, 13:18

Мужчина упал в вентиляционную шахту на территории аглофабрики "ММК им. Ильича" в Мариуполе

Вчера, 12:59

Мать Агеева просит Путина и Трампа помочь обменять ее сына на украинских политзаключенных в России

Вчера, 12:16

Пограничники накануне 8 Марта не пропустили косметику через КПВВ "Гнутово"

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 



^Наверх

 