В Запорожской области ликвидировали конвертцентр с оборотом в 200 млн гривен

В Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также на территории городов Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГФС в Запорожской области.

Так, была разоблачена преступная группировка, члены которой предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств. Как отмечается, для прикрытия фигуранты зарегистрировали на подконтрольных лиц ряд фиктивных предприятий.

На счета этих компаний предприятия перечисляли безналичные денежные средства, после чего они конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались делкам за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением.

"В течение 2016-2018 годов общий оборот проконвертированных средств составил около 200 млн. грн. На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении центра, по адресам проживания участников "конверта" и в их автомобилях", - говорится в сообщении.