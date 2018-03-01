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Порошенко: Россия может вмешаться в украинские выборы

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко в интервью Financial Times отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включает систему их фейковых новостей с использованием социальных сетей», - сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства о противодействии фальшивым новостям.

«Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и пытаются убить наших солдат. Это совершенно безумное поведение», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил: «Они используют огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях». Он напомнил, что именно поэтому, в Украине прекращено  российское телевещание и российские социальные медиа. «Потому, что они используют их для пропагандистской войны», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина имеет эффективное сотрудничество с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании. «Я горжусь тем, что нам доверяют. Но много работы следует еще сделать», - добавил он.


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