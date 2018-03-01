Опубликовано видео, как кортеж Президента сбивает мужчину

Опубликовано видео с камер наблюдения, которые зафиксировали момент ДТП участием автомобиля из кортежа Президента Петра Порошенко.

В то же время в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что по предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.

«Автопроисшествие случилась в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская: служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчину 1930 года рождения доставили в больницу.

Напомним, 6 марта около 11:45 на пересечении улиц Шелковичная и Институтская в Киеве президентский кортеж сбил пожилого мужчину.