В Киеве в Исламском центре изъяли запрещенную литературу

Правоохранители сегодня провели обыск и изъяли запрещенную литературу в Исламском культурном центре в Киеве.

Об этом "Украинской правде" сообщил ответственный за связи с общественностью ИКЦ Олег Гузик.

По его словам, в 6 утра параллельно прошли обыски и в исламском культурном центре, и дома у человека, который работает в Центре библиотекарем. "Была изъята литература, которую несколько лет назад по решению суда запретили", - сказал он.

Гузик отметил, что это были книги с радикальными мусульманскими взглядами. "Мы знали, что такая литература запрещена и изымали ее из своих центров. Откуда она у нас появилась мы не знаем, наверное кто-то подбросил", - сказал представитель центра.

Он добавил, что запрещенную литературу правоохранители нашли не только в центре, но и дома под холодильником у библиотекаря и в лавке на территорию культурного центра. "Что интересно литература, которую изъята в магазинчике, была на арабском языке. Там вообще не продаются книги на арабском языке - только на украинском и русском", - сказал Гузик.

Он отметил, что представители центра не распределяют взглядов, которые описаны в запрещенной литературе. И добавил, что несколько месяцев назад подобные обыски в сумской и житомирской исламской общинах.