Пограничники накануне 8 Марта не пропустили косметику через КПВВ "Гнутово"Сегодня, 12:16
Пограничники не пропустили партию косметических средств через КПВВ "Гнутово". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"За прошедшие сутки в контрольном пункте въезда-выезда "Гнутово" военнослужащие Донецкого отряда обнаружили автомобиль, которым намеревались через линию разграничения перевезти косметические изделия стоимостью 12 000 гривен", - говорится в сообщении.
Обнаруженный товар передан сотрудникам ГФС для принятия правового решения.