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На Донетчине информатора «ДНР» приговорили к 8 годам тюрьмы

Сегодня, 09:46 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области осужден и приговорен к 8 годам тюремного заключения информатор незаконных вооруженных формирований «ДНР». Приговор вступил в силу.

Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как подчеркивается, коллегия судей Апелляционного суда Донецкой области поддержала принципиальную правовую позицию Дружковского отдела Краматорского местной прокуратуры и признал жителя села Первомайское (Ясиноватский р-н) виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

«Суд установил, что в июле-августе 2015 года 52-летний мужчина умышленно, с целью содействия обстрелам украинских позиций со стороны террористической организации "ДНР", передавал по телефону одному из боевиков сведения о местах дислокации и перемещении подразделений и военной техники Вооруженных Сил Украины в районе проведения антитеррористической операции, корректировал обстрелы и сообщал об их результатах», – сказано в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что информатора «ДНР» разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины. Дружковскому городскому суду государственным обвинением было предоставлено достаточно веских и исчерпывающих доказательств совершения преступления, однако суд, переквалифицировав его действия на ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях), назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Прокуратура с указанными приговором не согласилась, считая, что наказание должно быть адекватным характеру совершенных действий, и обжаловала его в апелляционной инстанции.

По результатам рассмотрения апелляции прокурора, приговор суда первой инстанции был отменен и принят новый, согласно которому осужденный проведет за решеткой 8 лет. В настоящее время приговор вступил в силу.


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