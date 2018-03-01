В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве за девятую неделю эпидсезона наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается незначительное снижение уровня заболеваемости среди детского населения и рост среди взрослого населения", - сообщил он.

По словам Поворозника, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 20,1%. Так за 9-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 25 890 больных гриппом и ОРВИ (за 8-ю неделю заболело 25 586).

Таким образом, как отметил представитель КГГА, наблюдается рост заболеваемости на 1,2%. Он также добавил, что в медучреждения за 9-ю неделю эпидсезона госпитализировано 282 человека, из них 210 детей. Сейчас в Киеве приостановлен образовательный процесс в 19 школах.